رسمياً.. الزمالك والترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

ووصل الزمالك لاتفاق رسمي مع وزارتي الرياضة والداخلية، على خوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

ووصل الزمالك لاتفاق رسمي مع وزارتي الرياضة والداخلية، على خوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

يلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.