سهر الصايغ تنشر صورة نادرة لها أثناء طفولتها

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة في طفولتها وكان شعرها قصير.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وحازت الصورة على الف إعجاب.



يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ، مسرحية"المتفائل"، التي تم عرضها في القاهرة والاسكندرية، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين وبجانب مجموعة آخر من الفنانين، والمسرحية من إخراج إسلام إمام، وحققت المسرحية نسبة نجاح عاليه حيث رفعت شعار كامل العدد في الاسكندرية والقاهرة.

