عالم أزهري: أغاني المهرجانات تدعو للرذيلة ويجب منعها

علق الشيخ أحمد الماكلي، أحد علماء الأزهر الشريف، على أغاني المهرجانات، قائلًا: "أقل ما يقال في أغاني المهرجانات أنه يستوجب منعها على الإطلاق".



وأكد "المالكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن كلمات المهرجانات تدعو إلى الرذيلة، وأن كل ما يدعو إلى الرذيلة فهو حرام شرعًا.



وتابع العالم الأزهري: "نحن لسنا ضد الأغاني أو الموسيقي الحسنة، ولكن أغاني المهرجانات قبيحة وتدعو إلى الفحش"، مؤكدًا أن أغاني المهرجانات أهدرت الذوق العام".

