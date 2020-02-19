مدحت شلبي يعلق على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

أقترب المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي، من التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري عبر قناة أون سبورت، والتي ستقام على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، مساء غد الخميس.