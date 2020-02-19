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طائرة الزمالك تفوز على وادى موسى الأردنى فى البطولة العربية للأندية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:53 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بنادى الزمالك تحت قيادة حسام عبد العزيز المدير الفنى على فريق وادى موسى الأردنى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مبارياته بالمجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية رقم 38 التى تستضيفها القاهرة ، والتى انطلقت اليوم الاربعاء وتستمر حتى يوم 27 فبراير الجارى على ملعب الصالة المغطاة رقم "4" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، وصالة نادى المقاولون العرب بالجبل الاخضر ، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 17 ، 25 / 19 ، 22 . 

لم يجد فريق الزمالك صعوبة فى الفوز باللقاء بفضل الإرسالات القوية وحائط الصد على الشبكة وخبرة ومهارة نجومه رضا هيكل وأحمد يوسف ومحمد عبد المحسن ومحمد مجدى وسعد محسن وأحمد ضياء وأحمد فتحى والروسي الكسندر المحترف فى صفوف الفريق الأبيض ، وحاول لاعبو وادى موسى الأردنى محمد سالم ومحمد رشاد وأحمد إبراهيم وأمين محمد وياسر محمد وعلى محمود وقف الضربات الساحقة والارسالات القوية لفريق الزمالك دون جدوى ، ليحصل الزمالك على أول ثلاث نقاط فى البطولة ، ويستعد للقاء فريق غاز الجنوب العراقى والذى يقام فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الخميس فى ثان مباريات الفريقين بالبطولة .

افتتح أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة البطولة رسميا مساء اليوم ، بعد لقاء الأهلى المصرى والسيب العمانى ، واقتصرت مراسم حفل الافتتاح على طابور عرض الفرق المشاركة ، وأعلام الدول التى تمثلها الأندية السبعة عشر فى البطولة ، ثم اقيم بعد ذلك فى الساعة الثامنة مساء امباراة الزمالك وفريق وادى موسى فى إفتتاح البطولة فى أولى مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثالثة ، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة .
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