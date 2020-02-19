بسبب "كورونا".. السلطات الأوكرانية تجلي رعاياها من الصين





أعلنت السلطات الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها قامت بإجلاء 73 شخصًا من مواطنيها في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، ولم يسمح لثلاثة أوكرانيين وأجنبي واحد بالصعود إلى متن الطائرة.





وقال نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو: "جرت عملية الإجلاء وفقاً للمعتاد، ولدى الحكومة خطة واضحة ونحن ننفذها، وعلى استعداد لاستقبال الناس، وقد أقلعت الطائرة بالفعل، وخضع الجميع لكامل الفحوصات اللازمة، وتم السماح للأشخاص الذي ليس لديهم عوارض التهاب الجهاز التنفسي الحاد بالصعود إلى الطائرة".





ولفتت الحكومة الأوكرانية إلى أنه خلال مرحلة الفحص، لم يسمح الأطباء الصينيون لأربعة أشخاص بالصعود، ثلاثة منهم أوكرانيين وأجنبي واحد.





هذا وسمح لـ73 شخصًا بالصعود إلى متن الطائرة، وسيتم وضعهم عند الوصول في منشآت حجر صحي من قبل الحكومة، أولئك الذين لم يسمح لهم بالمغادرة يخضعون لإشراف الأطباء الصينيين، والخدمة القنصلية على اتصال دائم بهم.





وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، في وقت سابق من اليوم، على أن الطائرة الأوكرانية الخاصة التي يجب أن تقوم بإجلاء المواطنين من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، هبطت قبل في مطار مدينة "ووهان" الصينية.





وقال نائب وزير الصحة الأوكراني، في وقت سابق من اليوم: إن "طائرة تقل مواطنين أوكرانيين يتم إجلاؤهم من الصين بسبب انتشار نوع جديد من فيروس كورونا ستصل إلى البلاد غدًا الخميس، وسيتم فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يومًا على الأقل".





ووجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الثلاثاء، انتقادات شديدة للسياسيين الأوكرانيين لدعواتهم لمنع إجلاء المواطنين الأوكرانيين من الصين ووضع المواطنين لذين قد تم إجلاؤهم من الصين رهن الحجر، متوعداً بإحضار الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من الصين إلى "قصور" السياسيين إذا قاموا بإعاقة عودتهم.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل البلاد ارتفع إلى 2004 أشخاص، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة وفاة، لافتة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و 376 شخصا بعد معالجتهم.



