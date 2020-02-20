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9 شروط للقبول بالكلية الحربية.. تعرف عليها

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مريم عزيز
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أعلن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، حيث ضمت عددًا محددًا من الطلاب، وهم 116 أطباء و(66) مختلط، والدفعة رقم (108) رئيسات تمريض.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية في التقرير التالي الشروط التي الواجب توافرها للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.
1- اقتصرت الاختصاصات المطلوبة من الذكور على أربع كليات، وهي: طب بشري، بيطري، أسنان وصيدلة، والحاصلين على دبلومة دراسات عليا، وماجستير، ودكتوراه.

2- ألا يزيد سن الطبيب في الأول من أبريل المقبل عن 34 عاما للحاصلين على الماجستير، و38 عامًا للدكتوراه، بالنسبة للأطباء البيطريين والأسنان، أما البيطريين والصيادلة فلا يتجاور عمرهم عن 30 عامًا للحاصلين على الماجستير، و34 للحاصلين على الدكتوراه.

3- أما عن التخصصات المختلطة فقد اقتصرت على الذكور الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات كليه العلوم التالية: كمياء خاصة، مدوجة، ميكروبيولوجي، حيوان، بيولوجي، جيولوجيا، فزياء، كمياء نحليلية، حواسب، تكنولوجيا المعلومات، وخريجي حقوق، تجارة قسم محاسبة، زراعة، تربية رياضية، لغات قسم عبري، ألماني، فرنسي، انجليزي، عربي، ياباني.

4- شملت التخصصات المطلوبة أيضا عددًا من الكليات الأخرى، وهي: اقتصاد وعلوم سياسية، وإعلام وصحافة، وآداب علم النفس والاجتماع، ويجب ألا يزيد سن المتقدم الحاصل على الماجستير عن 30 عامًا، والحاصل على الدكتوراه يجب ألا يزيد عن 34 عامًا.

5- أما الإناث، فقد اقتصرت الطلبات على الصيادلة، آداب علم النفس، رئيسات تمريض، وأن تكون المتقدمة للكلية في نفس السن السابق ذكره.

6- يشترط في المتقدمين أن يكونوا من والدين وأجداد مصريين، وغير مكتسبين أو متقدمين بطلبات للحصول على جنسية جديدة.

7- يجب ألا يكون قد صدر عليهم حكمًا بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف، وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولا يكون قد استقال أو فصل تأديبًا من أي كلية أو مدرسة.

8- يجب ألا يكون قد صدر حياله عفو من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الصحية.

9- يجب ألا يقل طول المتقدم عن 1.7 متر للذكور و1.55 متر للإناث.
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