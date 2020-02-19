عمر كمال يكشف عن أرباح "بنت الجيران".. "وما دخلش جيبي شلن"

قال عمر كمال، مطرب المهرجان، إن نسبة مشاهدة مهرجان "بنت الجيران" وصلت لـ120 مليون، ولم يحصل على أي أموال منها، معقبًا: "لحد دلوقتي ما دخلش جيبي شلن من هذا المهرجان".



وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن مهرجان " بنت الجيران لم يربح 60 مليون مثلما أشيع، مستطردًا: "المهرجان حصل على 120 مليون مشاهدة، واليوتيوب يحاسب على المليون مشاهدة بـ1000 دولار، وهذا يعني أن الأغنية لم تكسب سوى 120 ألف دولار أي ما يعادل 2 مليون جنيه".



وأضاف أن المهرجان عبارة أغنية عشوائية غير منظمة، تعد من أجل أي مناسبة مثل فرح وخلافه، معقبًا: "أنا هروح أتكلم مع النقابة، وممكن أمضي على أي ورقة تؤكد عدم غنائي لأي ألفاظ بذيئة".

