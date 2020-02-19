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عمر كمال يكشف عن أرباح "بنت الجيران".. "وما دخلش جيبي شلن"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:12 م
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عمر كمال
عمر كمال
كساب أحمد
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قال عمر كمال، مطرب المهرجان، إن نسبة مشاهدة مهرجان "بنت الجيران" وصلت لـ120 مليون، ولم يحصل على أي أموال منها، معقبًا: "لحد دلوقتي ما دخلش جيبي شلن من هذا المهرجان".

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن مهرجان " بنت الجيران لم يربح 60 مليون مثلما أشيع، مستطردًا: "المهرجان حصل على 120 مليون مشاهدة، واليوتيوب يحاسب على المليون مشاهدة بـ1000 دولار، وهذا يعني أن الأغنية لم تكسب سوى 120 ألف دولار أي ما يعادل 2 مليون جنيه".

وأضاف أن المهرجان عبارة أغنية عشوائية غير منظمة، تعد من أجل أي مناسبة مثل فرح وخلافه، معقبًا: "أنا هروح أتكلم مع النقابة، وممكن أمضي على أي ورقة تؤكد عدم غنائي لأي ألفاظ بذيئة".
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