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عالم أزهري: فوضى الأخلاق سببها "إهمال التراث" وعادل نعمان: الكتب أثرت بالسلب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:46 م
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عادل نعمان
عادل نعمان
الفجر الفني
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دعا الدكتور محمود عابدين، أحمد علماء الأزهر الشريف، الشعوب العربية والإسلامية إلى العودة إلى التراث الجذور السليمة، حيث إن فوضى الأخلاق الحاصلة في المجتمعات الآن هي سببها عدم التمسك بالتراث الإسلامي.

وجاءت دعوة الدكتور عابدين، في فقرة "بين رأيين" في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، ردًا على ما أكده الكاتب الصحفي عادل نعمان، إن كتب التراث شكّلت عقل المسلم بالسلب، مؤكدا على مسألة فهم النص وليس تقديسه في المطلق.

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