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تجديد حبس باحث عمراني بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:46 م
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ارشيفية
ارشيفية
طارق حافظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إن "إبراهيم" وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

وإستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

نيابة أمن الدولة جماعة الإخوان التحقيقات

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