هل شكلت كتب التراث عقل الأمة الإسلامية.. خلاف بين المتناظرين في "رأي عام"

اختلف المتناظرين حول كتب التراث في فقرة بين رأيين في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في قناة TeN، حول الإجابة على سؤال هل شكّلت كتب التراث عقل الأمة الإسلامية؟.





قال الكاتب الصحفي عادل نعمان، حول هل شكلت كتب التراث عقل الأمة الإسلامية ومهدت للحضارة؟، إن كتب التراث شكّلت عقل المسلم صحيح ولكن بالسالب وليس بالإيجاب، بينما رفض الدكتور علي الأزهري، أحد علماء الأزهر، تعميم التقييم الخاص بكتب التراث، مشددا على مسألة لا اجتهاد مع النص.





من جهته قال الباحث في الشؤون الإسلامية، سامح عيد، إن هناك أمور مسلم بها في مسألة كتب التراث إلا أنه جملة "لا اجتهاد مع النص" ليست مقدسة مؤكدا على أنه هناك اجتهاد مع النص مددلا على ذلك فيما جاء في كتب الكاتب محمد عمارة على مسألة تقديم المصلحة العامة، إلا أن الدكتور محمود عابدين، أحمد علماء الأزهر الشريف، أن من ليس له ماضي ليس له تاريخ ، وأن التراث هو هوية المسلم وتاريخه، ضاربا المثال بعلم الخوارزمي وابن حزم، ومن يقول أن التراث سلبي هو انسلاخ للهوية.



