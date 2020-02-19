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عمرو كمال: "أنا مش بلطجي عشان أغني بدون إذن النقابة"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:10 م
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عمر كمال
عمر كمال
كساب أحمد
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قال عمر كمال، مطرب المهرجان، إنه تضرر بصورة كبيرة بسبب قرار وقفه عن العمل،لافتُا إلى أنه عضو في نقابة المهن الموسيقية، وليس مطربًا مهرجانات، وطيلة فترة عضويته لم يقوم بأي أزمات أو مشاكل.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أنه في بداية حياته ولا يرضى أحد له بالأذى، معقبًا: "عايز أجلس مع النقابة على طرابيزة واحدة، وأشوفهم زعلانينن مني في أيه".

ولفت إلى أنه لم يقوم إلا بـ3 مهرجانات في حياته، ولا يوجد أي مهرجان به كلمة خارجة إلا مهرجان "بنت الجيران"، وهذه الكلمات لم تذكر على لسانه، بل على لسان حسن شاكوش، مشيرًا إلى أنه يحترم قرار منعه من النقابة، معقبًا: "أنا مش بلطجي عشان أبلطج وأغني بدون إذن النقابة".
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