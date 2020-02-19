Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير طاقة يكشف تفاصيل توصيل الغاز دون تركيب أنابيب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:44 م
Advertisements
توصيل الغاز
توصيل الغاز
أمنية فوزي
Advertisements
كشف وليد سمير، خبير في مجال الطاقة، عن طريقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي للمنازل والأحياء السكنية والمصانع والشركات والفنادق ومحطات الغاز، بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، عن طريق ضغط الغاز الطبيعي داخل سيارات نقل عملاقة، بضغط 4 بار، حيث تستطيع تلك السيارات أن تذهب للأهالي في الصعيد والقرى وفي أي مكان في المحافظات.

وأوضح "سمير" خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الطريقة ستكون دعمًا كاملًا لمنظومة تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، كذلك تمكين المواطن في كل مكان سواء في بيته أو مصنعه أو في محطات الغاز في الطرق السريعة والصحراوية، من الحصول على الغاز دون الدخول في معاناة تركيب أنابيب الغاز ذو التكلفة العالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناقلات الغاز توصيل الغاز تركيب الغاز

أخبار تهمك

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ يوم

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ يوم

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ يوم

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ يوم

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ يوم

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ ساعتين

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على فوائد وأضرار الغاز الطبيعي للسيارات

محافظ كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 ألف عميل و9 مصانع و142 مخبزًا

محافظ القليوبية: إنشاء مستودع أنابيب بوتاجاز رئيسي بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين بالقرى (صور)

وزير البترول يتفقد مشروعات القطاع بأسوان.. وإطلاق الغاز الطبيعى في أول منزل بمدينة الصداقة الجديد

استاذ اقتصاد: دعم المحروقات هو المشكلة الأساسية التي تواجه مصر

"البترول": إنتاج الغاز الطبيعي في تزايد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status