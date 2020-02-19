خبير طاقة يكشف تفاصيل توصيل الغاز دون تركيب أنابيب

كشف وليد سمير، خبير في مجال الطاقة، عن طريقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي للمنازل والأحياء السكنية والمصانع والشركات والفنادق ومحطات الغاز، بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، عن طريق ضغط الغاز الطبيعي داخل سيارات نقل عملاقة، بضغط 4 بار، حيث تستطيع تلك السيارات أن تذهب للأهالي في الصعيد والقرى وفي أي مكان في المحافظات.



وأوضح "سمير" خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الطريقة ستكون دعمًا كاملًا لمنظومة تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، كذلك تمكين المواطن في كل مكان سواء في بيته أو مصنعه أو في محطات الغاز في الطرق السريعة والصحراوية، من الحصول على الغاز دون الدخول في معاناة تركيب أنابيب الغاز ذو التكلفة العالية.

