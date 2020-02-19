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دوري أبطال أوروبا| التشكيل الرسمي لمواجهة أتلانتا ضد فالنسيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:40 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يحتضن ملعب "سان سيرو"، بعد قليل مواجهة أتلانتا ضد فالنسيا ضمن إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل فريق فالنسيا ضد أتلانتا
وفي سياق متصل أعلن ألبرت سيلاديس المدير الفني للفريق الإسباني فالينسا تشكيل لاعبيه لمواجهة أتلانتا بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث جاء التشكيل الرسمي كالتالي:-

حراسة المرمى : دومينيك
خط الدفاع : غايا , منغالا , دياخابي, واس
خط الوسط : سولير , كوندوجبيا , باريخو , توريس
خط الهجوم : جوميز , غويديس.

تشكيل أتلانتا ضد فالنسيا في دوري أبطال أوروبا
وعلى الجانب الآخر كشف المدرب جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي أصحاب الأرض ، تشكيل فريقه، لمواجهة فريق فالنسيا الإسباني، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال أوروبا ، وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى:جوليني
خط الدفاع:تولوي ، بالومينو، دجيمستي، هاتيبوير
خط الوسط: دي رون، فريويلير، جوسينس
خط الهجوم: باسليتش، جوميز، إيلسيتش.
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