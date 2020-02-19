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العثور على جثة ممرض متوفي بمستشفى في الإسكندرية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة ممرض بمستشفى خاصة متوفي، والتحفظ على عدد 2 سرنجة طبية تم العثور عليهم داخل الغرفة، وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

البداية عندما تلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير لأمن الاسكندرية، من مأمور قسم شرطة الرمل، يفيد بوفاة ممرض داخل غرفة إقامة بمستشفى خاص بالاسكندرية، وذلك حال قيام العاملين بالمستشفى بإيقاظة تبين وفاتة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى "أ.ط.م" بداخل إحدى غرف المستشفى ومسجاة على ظهرة أعلى سرير، ويرتدى كامل ملابسة ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وبسؤال مدير المستشفى قرر بأن المتوفى يعمل ممرض بالمستشفى، وحال قيام العاملين بالمستشفى بإيقاظة، تبين وفاتة، وعثر داخل الغرفة على سرنجة طبية بها سائل يشتبه ان يكون لمخدر البنج، وسرنجةأخرى بها آثار دماء، وقرر أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

تم نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والتحفظ على عدد 2 سرنجة طبية تم العثور عليهم داخل الغرفة.

وحُرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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مصر صحة الاسكندرية صحة الاسكندرية اخبار

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