تعادل قدامى الأهلى والزمالك في مباراة استعراضية بالإمارات

أقيم مساء الأربعاء مباراة كرة قدم خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك على صالة نادي الجزيرة في أبو ظبي بالإمارات.





خاض الأهلي الشوط الأول بتشكيل تكون من، امير عبدالحميد وسيد معوض واحمد السيد وخالد بيبيو ومحمد فضل.





وجاء تشكيل الزمالك في الشوط الأول، يضم، عبدالواحد السيد ومدحت عبدالهادي وجمال حمزه ومحمد ابوالعلا واسامه نبيه.





سجل أهداف الاهلي خالد بيبو "هدفين" ومحمد شوقي هدف، وأحرز أهداف الزمالك جمال حمزه "هدفين" ومحمد ابوالعلا هدف.





وأدار اللقاء تحكيميا، الثلاثي كريم شوقي سعد، وعلي سالم، وخالد العبيدلي.