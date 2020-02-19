نقابة الموسيقيين: أحلام الطلاب العلمية تحطمت بسبب مطربي المهرجانات

قال الإعلامي طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن عمرو كمال هو الوحيد من مطربي المهرجانات الذي لديه عضوية في النقابة، وتم وقفه عن الغناء ضمن وقف مطربي المهرجانات لحين إشعار آخر، لأنه لم يلتزم ببند السلوح في لائحة النقابة.



ولفت "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، إلى أن موقف النقابة ثابت ولن تتراجع عنه، وستراقب جميع الأعاني التي ستقدم، خاصة أن الموسيقى هي من تشكل وجدان الأطفال.



وأشار إلى أن أحلام الطلاب العلمية تحطمت وتدغدغت بسبب مطربي المهرجانات، معقبًا: "الطالب دلوقتي بيقولك أذاكر وأطلع طبيب ليه، دلوقتي فلان راكب عربية بمليون دولار،... نقيب الموسيقيين هاني شاكر حاسس بحالة قرف من المهرجانات".

