ننشر تفاصيل مؤتمر "في حب مصر" بهولندا

نظم بيت العائلة المصرية في أمستردام، واتحاد الأقباط الأرثوذكس بهولندا وبلجيكا مؤتمرًا بعنوان "في حب مصر".



حضر المؤتمر السفير أمجد عبد الغفار سفير مصر بأمستردام، ونيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا، والسيد محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية بأمستردام، والسيد مريت سلامة رئيس اتحاد الاقباط الأرثوذكس بهولندا وبلچيكا وعدد من أبناء الجالية المصرية بهولندا.



تضمن المؤتمر تكريم بعض رموز الجالية المصرية بهولندا الذين كان لهم دور مميز وخدمات لأبناء الجالية المصرية بهولندا، حيث ٤ منهم حاصلون علي الوسام الملكي (أورانيا - ناسو) بلقب الفارس، بالإضافة إلى عدد من الكلمات ألقاها نيافة الأنبا أرساني، والسفير أمجد عبد الغفار الذي كرمه المؤتمر في ختامه.