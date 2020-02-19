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ننشر عظة الأربعاء الأسبوعية للبابا تواضروس تحت عنوان "من يصعد إلى جبل الرب"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:36 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: كل سنة وحضراتكم طيبين من الأثنين القادم يبدأ الصوم الكبير وهو فترة مكثفة وبها دسم روحي وله طعم حلو ومحبوب ولأنه فترة في غاية الأهمية ومثل ما صام السيد المسيح 40يوم وليلة نحن أيضأ نصومه فهو فترة غالية ومهمة لحياة كل انسان وهو الفترة التي فيها يقدر الإنسان أن يكشف نفسه لهذا نبدء سلسلة موضوعات هامة للصوم الكبير.

تابع البابا تواضروس فى كلمته في عظته الأسبوعية: ونحن أيضأ فلنصم عن كل شر بطهارة وبر وفي خلال فترة الصوم يحدد لنا ثمان درجات للسلم حتي نصل لجبل الجلجثة وهذه هي خطة الصوم الكبير والصوم فرصة لكل كل واحد ينتبه إلي نفسه في خلال الأسابيع القادمة نأخذ هذه الدرجات ونشرحها بمغزاها الروحي فالقلب الطاهر،فالله هو من يري القلب فيجب أن يكون نقيًا ليس في داخله أي شوائب والقلب النقي هو الذي لا يحمل خطايا واذا كان به خطايا لا يستطيع أن يصعد إلي جبل الرب

وتابع مضيفًا: أما الشوائب فهى تعلق الإنسان بالخطية أي صارت الخطية محبوبة له فاحترس أن تصل إلى هذه المراحل، شائبة الرياء انتبه أن تكون حياتك ريائيه ذو وجهين، الأفكار الشريرة فالقلب والعقل مثل المعمل والعقل يشبه بصالة بها كراسي تدخل إليه الأفكار وتجلس ويصير العقل كالميدان وقراءة الكتاب المقدس تنقي العقل احفظ عقلك طاهرًا والأفكار الشريرة تمنع نقاوة القلب. 

وأختتم، فكيف نصعد إلى جبل الرب؟ في الحياة الرهبانية نتعلم من كتاب السلم فانتبه لنفسك وحياتك وضع امامك الفرصة أن تتغير في هذا الصوم والحل هو:المعونة الإلهية، التوبة، احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة" افعل كل هذه ولديك رجاء انتبه وعش برجاء حتي نصل ليوم الصليب ونفرح بالقيامة.
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