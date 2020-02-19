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خبير: تم الاتفاق على أول عقد لمشروع نقل الغاز عبر الناقلات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:30 م
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الدكتور محمد سعد الدين
الدكتور محمد سعد الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المُسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق على بنود عقد مشروع نقل الغاز عبر الناقلات لأول مرة في مصر، تحت إشراف الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس".

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن شركة "غازتون" حصلت على التراخيص، وتعكف على صياغة عقد مشروعها لنقل الغاز عبر الناقلات، لتوريدها للمستهلكين في مختلف مصانع الجمهورية، لافتًا إلى أن البداية ستكون في سيناء.

وأكد أن أي مصنع غير متصل بالشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي، أو من ينتظرون توصيل الغاز، سيتم توصيل الغاز الطبيعي إليهم في أي مكان عن طريق سيارات النقل، بسرعة وبسهولة، مضيفًا: "نحن نُكمل مع الدولة المصرية دعم مشروعات الطاقة والبترول".

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الكلمات المفتاحية

وزارة البترول غازتون شركة غازتون شركة إيجاس توصيل الغاز عبر الناقلات

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