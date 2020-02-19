نقابة الموسيقيين: مندوب في كل منشأه سياحية لتنفيذ قرار منع مطربي المهرجانات

قال الإعلامي طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة أصدرت قرارًا لمنع مطربي المهرجانات من الغناء، بهدف مواجهة هذا المرض، لافتًا إلى أن هناك مندوب للنقابة في كل منشأه سياحية في كل مصر لتنفيذ هذا القرار.



وتابع "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن هناك العديد من المنظمات أعلنت تضامنها مع نقابة المهن الموسيقية في هذا القرار سواء البرلمان أو وزارة التربية والتعليم، والكثير من المؤسسات.



ولفت إلى أن الفنان محمد رمضان ليس مطربًا، وكان يحصل على تصريح من النقابة لإعداد استعرض، في اطار وجود برتوكول بين نقابة الموسيقيين والتمثلين لتنظيم العمل، مشيرًا أن النقابة قررت منع اصدار أي تصريح لمحمد رمضان مرة أخرى.

