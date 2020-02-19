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بعد منعه من الغناء.. أوكا يشوق جمهوره بمهرجان جديد (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:07 م
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اوكا
اوكا
رشا عادل
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نشر الفنان اوكا، مقطع فيديو جديدة من داخل الاستديو لمهرجان جديد يحمل اسم "طب ليه كده"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق اوكا، على مقطع الفيديو قائلًا:"طب ليه كده غناء وكلمات والحان وتوزيع اوكا".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"بالتوفيق" وأضاف آخر"الجنرال جرنال ياجماعة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جامده قوي هتكسر الدنيا".

ويذكر أن الفنان هاني شاكر، صدر قرار بمنع مطربين المهرجانات من غناء المهرجانات من ضمنهم الفنان اوكا وارتيجا، وذلك بعدما قدم حسن شاكوش وعمرو كمال حفلة في استاد القاهرة وكانت الاغاني تحتوي على كلمات لا تناسب المجتمع.
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