فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع نظيره فريق الزمالك مساء غدًا الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي، على لقب كأس السوبر المصري.

واستقر السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، على ملامح تشكيل الأحمر أمام الزمالك.

ومن خلال المران الأخير فمن المتوقع أن يدفع فايلر بكل من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول في الدفاع.

أليو ديانج – عمرو السولية- جيرالدو – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات في الوسط.

جونيور أجايي في الهجوم.