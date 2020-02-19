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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.. الخميس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:40 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لطقس يوم غدٍ الخميس، مسيرة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الشمال والوسط والشرق، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الرسمي: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية؛ تمتد إلى منطقة نجران)، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 ـ 45 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وبالنسبة للخليج العربي، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد المملكة السعودية الأرصاد

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