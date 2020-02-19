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ولي عهد أبو ظبي يستقبل مبعوث رئيس كوريا الجنوبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأربعاء في قصر الشاطئء بأبو ظبي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إم جونج سيوك.

ورحب آل نهيان بالمسؤول الكوري الجنوبي، الذي حمل تحيات الرئيس الكوري مون جيه إن، إلى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للإمارات مزيدًا من التطور والتقدم.

كما بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات في ظل الشراكة الاستراتيجية، التي تجمعهما وحرص قيادتي البلدين المشترك على دعم هذه العلاقات وتطويرها لخير البلدين وشعبيهما الصديقين، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الكوري الجنوبي التحية إلى رئيس كوريا الجنوبية، وتمنياته للشعب الكوري الصديق دوام التقدم والاستقرار والتطور، مؤكداً على أن التعاون "الإماراتي - الكوري" في مجال انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، يمثل نموذجًا متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين.

وأعرب أم جونج سيوك، عن شكره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا على حرص الرئيس الكوري الجنوبي على تنمية العلاقات "الإماراتية - الكورية" على المستويات كافة.

وحضر اللقاء رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، والوفد المرافق للمبعوث الكوري.

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