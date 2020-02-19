"خبير" يكشف مخطط قطر للضغط على الجزائر (فيديو)

عقب محمد صالح، المتخصص في العلوم السياسية، على طرد الجزائر لرئيس شركة قطرية بسبب طرده 1000عامل جزائري، قائلًا: "الحروب الناعمة أحد وسائل الدوحة للتأثير على سلوك الآخرين، وتحقيق أهداف مرحلية وقتية غير استراتيجية".



وتابع "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن قطر تسعى من خلال الملف الاقتصادي للضغط على الجزائر في الملف الليبي، خاصة أن الجزائر تتعامل مع الأزمة الليبية من خلال مبدأ التوازن، ولم تنضم إلى المحور القطري التركي في الأزمة الليبية.



ولفت إلى أن أن قطر تستخدم أموالها لتحقيق أهداف سياسية في الكثير من الدول العربية، لافتَا إلى أن هذه السياسة ليست بعيدة المدى ووقتية.



