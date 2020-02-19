دبلوماسي سابق: تقدم مصر الاقتصادي جعلها دولة خدمات

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس البيلاروسي إلى مصر، قائلًا إن بيلاروسيا دولة صديقة، وكانت دائمًا مع مصر، ولكنها كانت مختفية خلف الاتحاد السوفيتي.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه حدث تطور في العلاقات المصرية البيلاروسية، لافتًا إلى أن بيلاروسيا خمس مساحة مصر، ولكن عشر سكان مصر.



وأشار إلى أن بيلاروسيا دولة غنية ومشهورة بالصناعات الثقيلة، مضيفًا أن هناك أوجه تعاون كثيرة بين مصر وبيلاروسيا، متابعًا: "تقدم مصر الاقتصادي جعلها دولة خدمات".

