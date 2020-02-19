محافظ الغربية يبحث مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (صور)

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك لبحث المشكلات التي تواجه النهوض بهذه الصناعة وإيجاد الحلول المناسبة لهم.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع أصحاب المصانع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة وبحضور الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة.



وقام أصحاب المصانع باستعراض المشكلات التي تواجه تطوير مصانع الغزل والنسيج، وأكد محافظ الغربية أن صناعة الغزل والنسيج هي أساس الصناعة بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يسعى لحل مشاكل جميع المصانع وخاصة صناعة الغزل والنسيج لتعود هذه الصناعة إلى سابق عهدها في الريادة على مستوى العالم، مؤكدًا دعمه الدائم ومساندته لتطوير هذه الصناعة لدفع عجلة التنمية داخل المحافظة.



كما أشار محافظ الغربية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الصناعات وخاصة صناعة الغزل والنسيج والفترة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة في إحياء هذه الصناعة وتطويرها.