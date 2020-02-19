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خاص - مدرب نادي مصر السابق مرشح لتدريب المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:25 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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علم مراسل الفجر الرياضي أن اسم عبد الناصر محمد مدير فني فريق نادي مصر السابق، تردد داخل النادي المصري خلال الأيام الأخيرة خاصة مع احتمالية رحيل إيهاب جلال مدير فني الفريق البورسيعيدي.

واقترب إيهاب جلال من الرحيل عن تدريب الفريق البورسعيدي وذلك بعد اهتزاز النتائج مؤخرا، فضبلا عن خروجه اليوم من مسابقة كأس مصر على يد المقاولون العرب بدور ال16.

وكان عبد الناصر محمد قد بدأ بشكل جيد هذا الموسم مع نادي مصر قبل ان تهتز النتائج ويرحل عن الفريق منذ عدة أسابيع.

وحقق نادي المقاولون العرب فوز ساحق على حساب نظيره المصري برباعية نظيفة ليصعد إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء على ملعب ستاد السويس.

أفتتح أهداف المقاولون شكري نجيب في الدقيقة 22 عن طريق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الثاني بعد مهارة رائعة من نفس اللاعب داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى محمد عصام الذي سجل الهدف الثاني لذئاب الجبل 41، وفي الدقيقة 67 أضاف محمد عصام الهدف الثاني له والثالث للفريق بعد كرة عرضية نجح في السيطرة عليها ومراوغة حارس المرمى، فيما اختتم معروف يوسف أهداف المقاولون في الدقيقة 93.

وبفوزه في مباراة اليوم يتأهل المقاولون العرب لدور الثمانية، ليضرب موعدًا مع الاتحاد السكندري، الذي نجح في التأهل للدور ذاته بعد الفوز على فريق أسوان.
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