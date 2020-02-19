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أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:19 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك مساء الخميس 20 – 2 – 2020، في بطولة السوبر المصري لموسم 2018 – 2019 والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" على ستاد "محمد بن زايد".

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وستكون منقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

ونجح 9 مدربين من 6 جنسيات مختلفة (2مصريين - 2 برتغاليين – ألماني – اسباني – برازيلي – سويسري) في التتويج بكأس السوبر المصري مع الأهلي والزمالك منذ انطلاق البطولة، آخرهم السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الحالي والذي توج بلقب النسخة الأخيرة بالبطولة على حساب الفارس الأبيض بالفوز عليه بنتيجة 3-2.

وينفرد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسطوري بالرقم القياسي في مرات التتويج بكأس السوبر المصري، وحصد لقب البطولة 4 مرات، يليه في المرتبة الثانية حسام البدري مدرب الأهلي وتوج بكأس السوبر 3 مرات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة المدربين الذين حصدوا كأس السوبر المصري مع الأهلي والزمالك:

الأهلي
• البرتغالي مانويل جوزيه (4 ألقاب) 2005، 2006، 2007، 2008
• البرتغالي توني أوليفيرا (لقب وحيد) 2003
• حسام البدري ( 3 ألقاب) 2010، 2012، 2017
• الإسباني جاريدو (لقب وحيد) 2014
• عبد العزيز عبد الشافي (لقب وحيد) 2015
• السويسري رينيه فايلر (لقب وحيد) 2018

الزمالك
• الألماني أوتوفيستر (لقب وحيد) 2001
• البرازيلي كابرال (لقب وحيد) 2002
• محمد حلمي (لقب وحيد) 2016
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جوزيه السوبر المصرى الزمالك الأهلي والزمالك الأهلي الإمارات

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