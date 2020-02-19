مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني موافقة على التخلي عن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يوافق على رحيل مودريتش

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى احتمالية رحيل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد عن صفوف فريقه في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لن يمانع في رحيل مودريتش في الصيف القادم إذا طلب ذلك وفي حالة وصول عرض مناس لضمه.

سبب موافقة ريال مدريد على رحيل مودريتش

وأكدت الشبكة أن إدارة نادي ريال مدريد ترى أن مودريتش قدم كل شئ للفريق لذلك لن يمانع النادي في رحيله في نهاية الموسم الجاري إذا كان يرغب في ذلك.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع مودريتش

ويوجد العديد من الاندية التي ترغب في التعاقد مع مودريتش في الصيف القادم في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي ريال مدريد أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

مشاركات مودريتش مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا مودريتش في 30 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.