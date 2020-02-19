Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيلة أعمال إيكاردي تكشف حقيقة انتقاله إلى يوفنتوس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسن شحاتة
Advertisements

كشفت واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكيل مهاجم نادي إنتر ميلان والمعار لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان إيكاردي قد انضم غلى صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي إنتر ميلان.

انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس

وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن نادي يوفنتوس يريد التعاقد مع إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والنادي مستعد لتقديم مبلغ مالي ضخم لإنهاء الصفقة.

كما ذكرت التقارير أن واندا نارا تريد اتمام إنتقال إيكاردي إلى صفوف نادي يوفنتوس بسبب العرض الضخم الذي مستعد لتقديمه النادي الإيطالي.

رد واندا نارا على انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس

وقالت واندا نارا في تصريحات صحفية: " إيكاردي إلى يوفنتوس ؟ انا حقاً لا اعرف ، ولا اعلم ما اذا كان سيعود العام المقبل إلى انتر او سيبقى في باريس".

موقف إنتر ميلان من بيع إيكاردي إلى يوفنتوس

وحسب ما نشرته التقارير الصحفية الإيطالية فإن نادي إنتر ميلان يرفض نهائيا رحيل إيكاردي إلى صفوف نادي يوفنتوس لأنه نادي منافس له.

مشاركات إيكاردي مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك ماورو إيكاردي في 28 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع هدفين آخرين.

Advertisements

أخبار تهمك

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 22 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. برشلونة ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ 38 دقيقة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ 33 دقيقة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 23 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

08:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status