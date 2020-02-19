وكيلة أعمال إيكاردي تكشف حقيقة انتقاله إلى يوفنتوس





كشفت واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكيل مهاجم نادي إنتر ميلان والمعار لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وكان إيكاردي قد انضم غلى صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي إنتر ميلان.





انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس





وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن نادي يوفنتوس يريد التعاقد مع إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والنادي مستعد لتقديم مبلغ مالي ضخم لإنهاء الصفقة.





كما ذكرت التقارير أن واندا نارا تريد اتمام إنتقال إيكاردي إلى صفوف نادي يوفنتوس بسبب العرض الضخم الذي مستعد لتقديمه النادي الإيطالي.





رد واندا نارا على انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس





وقالت واندا نارا في تصريحات صحفية: " إيكاردي إلى يوفنتوس ؟ انا حقاً لا اعرف ، ولا اعلم ما اذا كان سيعود العام المقبل إلى انتر او سيبقى في باريس".





موقف إنتر ميلان من بيع إيكاردي إلى يوفنتوس





وحسب ما نشرته التقارير الصحفية الإيطالية فإن نادي إنتر ميلان يرفض نهائيا رحيل إيكاردي إلى صفوف نادي يوفنتوس لأنه نادي منافس له.





مشاركات إيكاردي مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم





وقد شارك ماورو إيكاردي في 28 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع هدفين آخرين.



