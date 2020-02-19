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البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بالختام وتسجل مستويات قياسية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:03 م
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مؤشر كاك الفرنسي
مؤشر كاك الفرنسي
وكالات
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سجلت البورصات الأوروبية مستويات قياسية جديدة، بعد أن تحولت للارتفاع بقيادة قطاع التكنولوجيا مع تراجع المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ويطلق الاتحاد الأوروبي اليوم أول مجموعة مقترحات تهدف إلى مساعدة الشركات الأوروبية على الاستفادة من البيانات الصناعية مع كبح جماح التكنولوجيا الأمريكية في وثيقة أطلق عليها "الورقة البيضاء".

وارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بأقل من التوقعات، فيما تسارع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 433.9 نقطة.

وقفز مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 1 بالمائة ليسجل 7457 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 6111.2 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 13789 نقطة.

واستقر سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0789 دولار.
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الكلمات المفتاحية

قطاع التكنولوجيا فيروس كورونا البورصات الأوروبية

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