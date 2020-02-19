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"النيابة" تستأنف على قرار إخلاء سبيل علاء عبدالفتاح

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:06 م
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بوابة الفجر
طارق حافظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر مساء اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، تجديد حبس الناشط علاء عبدالفتاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "علاء" وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

وضمت القضية، استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
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الكلمات المفتاحية

علاء عبدالفتاح رئيس الجمهورية الناشط علاء عبدالفتاح الإخوان

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