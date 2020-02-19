رسميًا.. نجم تشيلسي يغيب عن مباراة بايرن ميونخ









تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم خبراً صادماً، قبل أيام من مواجهتي الفريق القادمتين، ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.





وتأكد غياب نجم وسط الفريق، الفرنسي نجولو كانتي عن مباريات تشيلسي، حتى بدايات شهر مارس المقبل، بسبب الإصابة.





وتلقى كانتي إصابة قوية خلال مواجهة الفريق الماضية في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، والتي خسرها البلوز بهدفين دون رد.





وغادر كانتي ملعب ستامفورد بريدج بعد حوالي 10 دقائق من مباراة اليونايتد التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، وأثبتت الفحوصات إصابته في الفخذ.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة ليكيب الفرنسية، عبر شبكة "sport witness"، فإن الطاقم الطبي للبلوز إكتشف إصابة كانتي بتمزق من الدرجة الثانية في فخذ اللاعب.





وسيغيب كانتي عن صفوف تشيلسي لمدة لا تقل عن ثلاث إسابيع، ما يعني غيابه عن الفريق خلال الإسبوع الأول من مارس، وقد يمتد غيابه لما بعد فترة التوقف الدولي، منتصف مارس المقبل.





ويستضيف تشيلسي فريق توتنهام يوم السبت المقبل بملعب ستمفورد بريدج، في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يستضيف بايرن ميونخ في ذهاب دول الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.



