خاص.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" عن حقيقة إيقاف محمد رمضان عن التمثيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارًا حول إيقاف الفنان محمد رمضان عن التمثيل لمدة 3 سنوات.



وقال نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي في تصريح خاص للفجر الفني إن كل هذه الأخبار مغلوطة ومجرد شائعات عارية من الصحة.



وكان هاشتاج قاطعوا محمد رمضان قد اجتاح السوشيال ميديا وذلك بعد تفاقم الأزمة بين رمضان والطيار الموقوف عن العمل بسببه.



من جانب آخر، صرح الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أنه لم يعطي رمضان أي تصريح بعد ذلك وذلك بالتزامن مع قرار النقابة بوقف مطربي المهرجانات عن الغناء نهائيًا.







