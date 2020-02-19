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انهيار عقار وانتشال سيدة من تحت الأنقاض بالشرابية
الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:01 م
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نسمة رمضان
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انهار منذ قليل عقار قديم مكون من 3 طوابق بالشرابية.
البداية بتلقي غرفة الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق بشارع البستاني.
وانتقلت علي الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية، وإنقاذ سيدة من تحت الأنقاض، واتضح من المعاينة أن العقار كان آيلا للسقوط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
البداية بتلقي غرفة الحماية المدنية، بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار قديم مكون من ثلاث طوابق بشارع البستاني.
وانتقلت علي الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية، وإنقاذ سيدة من تحت الأنقاض، واتضح من المعاينة أن العقار كان آيلا للسقوط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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