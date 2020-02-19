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السوبر المصري| "كهربا - كريم بامبو - ياسر إبراهيم" .. أصدقاء الأمس أعداء اليوم في قمة الأهلي ضد الزمالك

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:56 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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يحتضن ملعب «محمد بن زايد» بدولة الإمارات، قمة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري حيث يحمل المارد الأحمر لقب بطولة الدوري بينما يدخل الفارس الأبيض اللقاء بطلا لكأس مصر.

 

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر مساء الخميس المقبل 20 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 26 جمادي الآخر، في تمام الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية، حيث تنقل المواجهة حصرياً عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

 

أصدقاء الأمس أعداء اليوم في قمة السوبر المصري

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام لاعبي القطبين مما سبق لهم ارتداء القمصان الحمراء والبيضاء حيث يشهد لقاء السوبر المصري تواجد ثلاثة لاعبين أولهم صفقة الأهلي الأخيرة محمود عبد المنعم كهربا الذي انتقل من أفيش البرتغالي للقلعة الحمراء وسبق له تمثيل الزمالك وكذلك ياسر إبراهيم مدافع الأحمر ولاعب الأبيض السابق بالإضافة إلى كريم بامو مهاجم القلعة البيضاء وناشئ المارد الأحمر وفيما يلي قصص انتقال هؤلاء الاعبين بين القلعتين:-

 

1- محمود عبد المنعم كهربا من نار الزمالك لـ جنة الأهلي

انتقل المهاجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من فريق أفيش البرتغالي في صفقة شهدت ضجة كبيرة بعد هروب الاعب من فريقه السابق الزمالك مستغلاً ثغرة في العقد المبرم بينه وبين الأبيض وذلك على ضوء خلافات كثيرة بين الجناح الدولي ورئيس القلعة البيضاء الذي تقدم بشكوى رسمية ضد الاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث يُتوثع أن تقع غرامة مالية كبيرة على صفقة الأحمر الجديدة.

2- كريم بامبو من ناشئي الأهلي وتوهج الفريق الأول لـ حبس دكة الزمالك

بدأ كريم بامبو مسيرته مع كرة القدم في ناشئي النادي الأهلي حيث أجبر تألقه الافت للنظر في القطاع المدرب فتحي مبروك المدير الفني السابق للمارد الأحمر على تصعيده للفريق الأول رفقة رمضان صبحي حيث أظهرا مستوى فني رائع كان له دور كبير في حسم لقب بطولة الدوري عام 2014 "الدورة الرباعية" حيث شارك بامبو في 11 لقاء مع الفريق الأول بواقع 320 دقيقة سجل 5 أهداف منهم هدفه الشهير في مرمى ناديه الحالي الزمالك.

 

إصابة كريم بامبو خلال تلك الفترة أبعدته عن حسابات المارد الأحمر ليقرر الاعب خوض تجربة جديدة في الإسماعيلي بدءا من موسم 2016 حتى الموسم الأخير 2019 من بطولة الدوري حيث ساهم تألقه مع الدراويش في توجه أضواء موهبته صوب القلعة البيضاء التي قرر مجلس إدارتها التعاقد مع الموهبة الشابة بدءاً من بداية الموسم الحالي إلا أن مشاركات بامبو مع الزمالك تكاد تكون لا تحصى بسبب استبعاده مع قائمة الفريق في أكثر من مناسبة لأسباب فنية إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون قرر ضم اللاعب لقائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي في السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات.

 

3- ياسر إبراهيم العميل المزدوج

مدافع الأهلي ياسر إبراهيم بدأ مسيرته الكروية داخل جدران القلعة البيضاء وتحديداً في موسم "2013-2014" الذي شهد تصعيده للفريق الأول ليشارك مع الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر مرتين ، موسمي 2013 و 2014.

 

انتقل ياسر إبراهيم في يناير 2015 على سبيل الإعارة لفريق سموحة السكندري بناءا على طلب حلمي طولان مدرب الفريق السكندري وقتها والذي أشرك المدافع أساسياً مع الفريق ليقدم مستويات دفاعية رائعة دفعت الفريق لتمديد إعارته موسم آخر ومن ثم شرائه نهائيا بمبلغ مليون جنيه.

 

مستوى المدافع ياسر إبراهيم المتميز لفت انتباه إدارة الكرة بالنادي الأهلي التي وجدت في مدافع الأبيض السابق مستقبل لدفاع الأحمر وهوا ما تم حينما تعاقد الأهلي معه مطلع موسم 2019 ولكنه لم يشارك أساسياً بصفة مستمرة حيث يشارك الثنائي رامي ربيعه ومحمود متولي في تشكيل السويسري رنيه فايلر ولكن مدافع الزمالك السابق متواجد في قائمة الأحمر لمباراة السوبر المصري.

 

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