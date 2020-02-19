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تعليق صادم من أيمن بهجت قمر على قرار منع المهرجانات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:57 م
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أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
مي مرسي
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عارض الشاعر أيمن بهجت قمر، قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، منع الأغاني الشعبي وعبر عن رأيه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "ماتقولش لازم كلنا نتصدى لوقف المهرجات قول لازم كلنا نتصدى لأى حد بيغني كلمات غير مجازة رقابيا".

وقال "بهجت"، من خلال تغريدة خاصة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "يعني يطلع قرار بكرة يمنع الأغاني الهاوس أو المقسوم مثلا دور النقابة تقبل الصوت اللي يصلح للغناء أو ترفض الغير صالح أما الكلمات المسفة ده دور الرقابة لازم تفعل العقوبات ويقومو بتغليظها للى يخالف القانون ويغني أغاني غير مجازة رقابيا حتى لو في كافيتريا مش بس على اليوتيوب".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قائمة لمنع مطربي المهرجانات وتضم عدد من المغنيين الشعبيين منهم حمو بيكا وحسن شاكوش وغيرهم
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الكلمات المفتاحية

منع مطربي المهرجانات قرار المهن الموسيقية ايمن بهجت قمر

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