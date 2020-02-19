وفاة "الكيال" عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط بالمنيا

توفى منذ قليل النائب علي الكيال عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط ورئيس مجلس إدارة مركز شباب سمالوط، بعد صراع مع المرض .





ونشر مكتب خدمة المواطنين نبأ وفاة النائب منذ قليل، بشكل فاجأ وأحزن جميع أهالي الدائرة.





وسيتم تشيع الجنازة من سمالوط غدًا عقب عودتهم من القاهرة.





ويجدر الإشارة أنه توفي النائب أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي جنوبي المنيا، وتجرى الإعادة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في يومي 11 و 12 مارس القادم.