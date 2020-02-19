المقاولون يسحق المصري برباعية ويتأهل لدور ربع النهائي في كأس مصر

حقق نادي المقاولون العرب فوز ساحق على حساب نظيره المصري برباعية نظيفة ليصعد إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء على ملعب ستاد السويس.

حقق نادي المقاولون العرب فوز ساحق على حساب نظيره المصري برباعية نظيفة ليصعد إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء على ملعب ستاد السويس.