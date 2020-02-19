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هدى راضي: افتتاح المتحف المصري الجديد ينعش السياحة (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:56 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت هدى راضي، عضو نقابة المرشدين السياحيين، إن استقرار الدولة خلال الفترة الراهنة، من شأنه أن ينعكس على زيادة السياحة بصورة كبيرة الفترة المقبلة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، معقبة: "السياح اللي زاروا مصر هذا العام، ليس لديهم مانع من زيارة مصر مرة أخرى مع افتتاح المتحف الكبير".

وتابعت "راضي"، خلال حوارها ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، مساء الأربعاء، أن اختيار الصحف العالمية لمصر كأفضل واجهة سياحية في 2020 ليس به أي جديد، خاصة أن مصر دولة ليس لها أي مثيل في كل أنحاء العالم.

وتابعت أن مصر تجمع ما بين السياحة الشاطئية، والأثرية، وجمال الطقس، وتملك العوامل القادرة على جذب السياحة، واعتبار مصر من أول المقاصد السياحة في العالم أمر طبيعي جدًا.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المرشدين المتحف المصري الجديد السياحة

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