الأهلي ضد الزمالك.. لاعبون سنة أولى سوبر

يستعد ملعب محمد بن زايد ملعب الجزيرة الإماراتي، لاستضافة مباراة السوبر المصري بين ناديي الأهلي والزمالك، موسم 2018-2019.





ويدخل النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، المباراة بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز، فيما سيكون الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على موعد مع المواجهة بصفتة حاملًا لقب كأس مصر.





وتُعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها الإمارات مواجهة السوبر بين ناديي القمة المصري، حيث إلتقى الغريمين من قبل في الإمارات بثلاث مناسبات، حقق فيها الأهلي الفوز مرتين فيما نجح الزمالك في التتويج بلقب وحيد.





السوبر المصري على مدار تاريخه حمل لقبه الأهلي في 11 مناسبة سابقة، منها 5 مرات على حساب غريمه الزمالك، على الجانب الأخر حقق الفارس الأبيض كأس السوبر المصري 3 مرات منها مرة وحيدة على المارد الأحمر.





أخر بطولة سوبر جمعت الفريقين، كانت بطولة الموسم قبل الماضي، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكانت المباراة الأولى للسويسري رينيه فايلر والذي تولى فيها تدريب الأهلي خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، وفاز فيها الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.





وينتظر عدد من اللاعبين في الفريقين المشاركة الأولى لهم بالسوبر المصري المنتظر إقامته يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.





ويرصد "الفجر الرياضي" اللاعبين التي لم تشارك من قبل وستدون أول سوبر لهم من خلال التقرير الآتي:-





1- "أليو بادجي"

سيكون السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع خوض أول لقاءات السوبر المصرية، عقب انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وكان بادجي انتقل إلى صفوف الأهلي، قادمًا من فريق رابيد فينا النمساوي، لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال يناير الماضي.





2- " محمد صبحي"

حارس مرمى الزمالك، تواجد ضمن القائمة المسافرة للفريق الأبيض، وسيكون على موعد بأول مشاركات مباريات السوبر، في حال تم الدفع به.

وكان صبحي، تم تصعيده من فريق الشباب عقب ظهوره بمستوى رائع رفقة المنتخب الوطني الأولمبي، بنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي، وساهم في التتويج باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.





3- "أحمد عيد"

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، اصطحاب الناشئ أحمد عيد في رحلة الإمارات، بعدما أظهر مستوى مميز خلال مشاركته الأولى بالدوري مع الفريق، وقد يسجل أول حضور له بمباريات السوبر المصري.





4- " محمد عبدالسلام"

يعتبر محمد عبدالسلام مدافع الزمالك، من ضمن الوجوه الجديدة التي ستكون متاحة للمشاركة في المرة الأولى بمباريات السوبر المصري.

يأتي ذلك بعد ظهور المدافع بمستوى طيب خلال المباريات الماضية، بالإضافة إلى تألقه مع الفراعنة الصغار في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.





5- "أليو ديانج"

أصبح المالي أليو ديانج أحد أهم الأعمدة الأساسية في وسط ملعب النادي الأهلي، وحضد ثقة الجهاز الفني، وهو ما يؤكد وجوده في مباراة الزمالك، ليحقق أولى مشاركاته بكأس السوبر المصري.