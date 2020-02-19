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تجديد حبس نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق في "خلية الأمل"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:51 م
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ارشيفية
ارشيفية
طارق حافظ
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جددت النيابة العامة، حبس الناشط الفلسطيني رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل".

واتهمت النيابة العامة "شعت" بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وتضم القضية عددا آخر من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، بينهم المحامي وعضو مجلس الشعب السابق زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، وآخرون. 

وقالت النيابة العامة، إن رامي شعت قام في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالاشتراك مع أعضاء في خلية الأمل التي يجري التحقيق معها.

كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهما في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على ذمة التحقيقات في "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق خلية الأمل النيابة العامة

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