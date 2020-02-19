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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:47 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 19/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || "الصحة العالمية تكشف عن تقدم كبير في مواجهة كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أـكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، على تحقيق "تقدم كبير" في مواجهة فيروس كورونا الجديد منذ ظهوره في الصين في شهر ديسمبر الماضي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أعلنت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة قم، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الأمم المتحدة تحذر من خطر وشيك بسوريا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في سوريا، أنها تحذر من "خطر تصعيد وشيك في شمال غرب هذا البلد، عقب التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا".
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وفاة إيرانيين مواجهة كورونا فيروس كورونا سوريا روسيا الصحة العالمية

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