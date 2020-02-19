أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 19/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أـكدت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، على تحقيق "تقدم كبير" في مواجهة فيروس كورونا الجديد منذ ظهوره في الصين في شهر ديسمبر الماضي.

أعلنت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة قم، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.