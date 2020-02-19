خبير: "أردوغان" لا يريد انتهاء الحرب في ليبيا لهذا السبب

قال عبد الستار حتيته، المتخصص في الشأن الليبي، إن خطة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، لإنهاء الأزمة الليبية، تهدف لقطع الطريق على التدخل التركي في ليبيا، خاصة أن أنقرة قامت بنقل أعضاء الإخوان في البرلمان من طبرق إلى طرابلس، لتشكيل برلمان موازي لا يضم إلا 20 نائبًا فقط، لكي يتم الدفع به في أي مفاوضات لحلح الأزمة الليبية.



وتابع "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تركيا تستغل وجود خلاف بين إيطاليا وفرنسا، لكسب روما إلى جانبه، ولكنه فشل في هذا الأمر كثيرًا، ولكنه ما زال يحاول.



وأشار إلى أن أنقرة تحاول إفشال أي حل للأزمة الليبية، لأن الحرب في ليبيا تعود على تركيا بالنفع ماليًا، خلاف أنها تستغل الورقة الليبية في الضغط على الروس والكثير من الأطراف الدولية، لتحقيق الكثير من المكاسب.



