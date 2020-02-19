Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: "أردوغان" لا يريد انتهاء الحرب في ليبيا لهذا السبب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال عبد الستار حتيته، المتخصص في الشأن الليبي، إن خطة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، لإنهاء الأزمة الليبية، تهدف لقطع الطريق على التدخل التركي في ليبيا، خاصة أن أنقرة قامت بنقل أعضاء الإخوان في البرلمان من طبرق إلى طرابلس، لتشكيل برلمان موازي لا يضم إلا 20 نائبًا فقط، لكي يتم الدفع به في أي مفاوضات لحلح الأزمة الليبية.

وتابع "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تركيا تستغل وجود خلاف بين إيطاليا وفرنسا، لكسب روما إلى جانبه، ولكنه فشل في هذا الأمر كثيرًا، ولكنه ما زال يحاول.

وأشار إلى أن أنقرة تحاول إفشال أي حل للأزمة الليبية، لأن الحرب في ليبيا تعود على تركيا بالنفع ماليًا، خلاف أنها تستغل الورقة الليبية في الضغط على الروس والكثير من الأطراف الدولية، لتحقيق الكثير من المكاسب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا أردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ نصف ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ 36 دقيقة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من ريال مدريد

منذ ساعة

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ حوالي 23 ساعة

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ حوالي 23 ساعة

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبي يعلن 4 قرارات هامة بشأن حكومة الوفاق بطرابلس

خبير بالشأن الليبي: مؤتمر القمة المصغرة حول ليبيا شهد صفعة قوية من مصر لتركيا (فيديو)

مي سمير تكتب: رجال قطر وتركيا المتسببون فى الفوضى الليبية

متخصص بالشأن الليبي: هذا ما قد تفعله تركيا للتدخل في طرابلس

عبدالستار حتيتة: تركيا تستنزف الثروات الليبية

نواب ليبيون يجتمعون في القاهرة لبحث حل للأزمة الحالية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

08:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status