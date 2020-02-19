عروض كارفور اليوم.. خصومات وتخفيضات جديدة من carrefour على المنظفات والأدوات الكهربائية والأغذية | تنتهي 2 مارس

كشف كارفور مصر عن عرض Rounded Prices لتحطيم الأسعار، وذلك على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وقال كارفور إن العروض تبدأ اليوم الأربعاء 19/2/2020، وتنتهي 2/3/2020، وشملت عروض كارفور مصر تخفيضات هائلة على مختلف المنظفات والأدوات الكهربائية والأغذية .





ونشر كارفور مصر على صفحته الرسمية على الفيس بوك قائلًا: "عروض Rounded Prices ابتداء من 19 فبراير وحتى 2 مارس أو حتى نفاذ الكمية، متوافر فى كل فروع كارفور سوبر ماركت وأونلاين على كل اللي تحتاجه والتوصيل أونلاين مجانا".





وتنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، مجلة عروض كارفور Rounded Prices لتحطيم الأسعار، حيث شملت خصومات ضخمة على المنظفات والأدوات الكهربائية والأغذية، تصفح مجلة عروض كارفور مصر بالأسفل.