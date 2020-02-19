ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس دولة إريتريا





اجتمع ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، السوم الأربعاء، في مدينة الرياض، مع رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي.





ودار خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها، وتم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.





هذا وحضر الاجتماع، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر القرشي.





كما حضر من الجانب الإريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، مستشار الرئيس يماني قبراب، مدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى المملكة ويني قيهير.



