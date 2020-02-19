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اليمن.. الجيش يؤكد إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الجوف

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:04 م
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طائرة مسيرة حوثية - ارشيفية
طائرة مسيرة حوثية - ارشيفية
وكالات
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اسقط الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة لجماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة المحزمات جنوب غربي الجوف".

ولم يتحدث المركز الإعلامي عن أي تفاصيل حول نوعية الطائرة، وما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.

وتصاعدت المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني، وجماعة الحوثيين، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وفي محافظتي مأرب والجوف، منذ يوم 17 يناير الماضي.

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