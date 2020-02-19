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خاص.. عصام الشوالي: "ديربي" الأهلي والزمالك الأول عربيا وكنت أتمنى التعليق عليه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:54 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي إن مباراة الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك تعد "الديربي" الأول في الوطن العربي، وتكون مباراة مليئة بالإثارة والندية.

 

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك في السابعة من مساء غد الخميس على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي كأس السوبر المصري.

 

وأضاف الشوالي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"بكل تأكيد أتمنى التعليق على مباراة الأهلي والزمالك لأنها تكون بين فريقين عريقين وهي قمة جماهيرية وتاريخية وهو "الديربي" المصنف الأول عربيا".

 

وتابع :"من الأكيد أنني أرغب في التعليق على هذه المباراة التي ستكون "سوبر" فانا تشرفت قبل ذلك في التعليق على مبارياتهم في 4 أو 5 مباريات قبل ذلك في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا".

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